В центре Кемерова изменят работу светофоров
Изменения вступят в силу с 30 апреля
Пешеходы смогут беспрепятственно переходить как через проезжую часть Советского, так и КироваФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове на перекрестке проспекта Советского и улицы Кирова изменят работу светофоров. Мера принята для удобства и безопасности пешеходов.
С 30 апреля на данном перекрестке изменят режим работы светофорного регулирования – здесь будет введена выделенная пешеходная фаза. Это позволит пешеходам беспрепятственно переходить и проезжую часть Советского, и Кирова.
Как пояснили в Центре организации дорожного движения, мера принята для повышения удобства и безопасности пешеходов, а также в целях ликвидации аварийно-опасного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU