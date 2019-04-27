В центре Кемерова изменят работу светофоров

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-27T05:01:13+03:00

Пешеходы смогут беспрепятственно переходить как через проезжую часть Советского, так и Кирова Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Изменения вступят в силу с 30 апреля

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В Кемерове на перекрестке проспекта Советского и улицы Кирова изменят работу светофоров. Мера принята для удобства и безопасности пешеходов.

С 30 апреля на данном перекрестке изменят режим работы светофорного регулирования – здесь будет введена выделенная пешеходная фаза. Это позволит пешеходам беспрепятственно переходить и проезжую часть Советского, и Кирова.

Как пояснили в Центре организации дорожного движения, мера принята для повышения удобства и безопасности пешеходов, а также в целях ликвидации аварийно-опасного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU