2019-04-27T07:29:46+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке

При ЧП пострадал отец ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Михаил Галаутдинов.Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Михаил Галаутдинов.
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В одной из аптек Ленинска-Кузнецкого случилось чрезвычайное происшествие. Здесь на мужчину и его двухлетнюю дочь упал шкаф.

Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Михаил Галаутдинов.

ЧП произошло около трех часов дня в пятницу. Житель Ленинска-Кузнецкого зашел в одну из аптек города, чтобы купить лекарства. Он уже расплатился и направлялся вместе с ребенком к выходу, когда неожиданно услышал странный звук, а потом почувствовал удар по голове. Как оказалось, на мужчину упал шкаф.

- Рухнул шкаф и нехило так ударил по голове, - рассказал об инциденте потерпевший, Михаил Галаутдинов. - Но суть не в этом: шкаф упал в сантиметре от ребенка. Все могло закончиться очень печально.

Мужчина сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Врачи приехали через несколько минут. Ребенок чудом не пострадал, а Михаил отделался несколькими порезами от стекла и шишкой на голове. Отец двухлетней девочки рад, что шкаф не задел малышку.

- Жалобу не оставлял. В полицию заявление писать не поехал, - добавил Галаутлинов. - Главное - ребенок не пострадал, иначе это был бы конец всему.

Мужчина уверен, что шкаф упал из-за несоблюдения техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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