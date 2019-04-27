40-летняя торговка героином из Кузбасса попалась с поличным

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-27T07:57:41+03:00

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40-летняя жительница Кузбасса в скором времени предстанет перед судом. Она не только сама употребляла наркотики, но и занималась их распространением.

Сотрудники отдела полиции «Ленинск-Кузнекий» получили оперативную информацию о том, что одна из местных жительниц продает наркотики. И действительно: женщину задержали как раз в тот момент, когда она передавала дозу наркозависимому покупателю. Позже оказалось, что это был героин, 0,123 грамма. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, а позже она рассказала, что приобретала бесконтактным путем запрещенные вещества. Позже жительница Ленинска-Кузнецкого продавала часть наркотика, а часть оставляла для личного пользования. В течение всего времени, пока шло следствие, она находилась под стражей.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания восемь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU