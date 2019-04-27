2019-04-27T08:21:43+03:00
Общество

Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии

Сотрудник колонии получил сотрясение головного мозга
Екатерина РОМАНОВА
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Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии. ФОТО: архив КП.Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии. ФОТО: архив КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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25-летний житель Ленинска-Кузнецкого попал в колонию за совершение преступление. Уже находясь в неволе он совершил еще одно преступление: напал на сотрудника колонии.

В один из дней отбывания наказания 25-летний житель Ленинска-Кузнецкого был не в меру агрессивен. При выводе из камеры сначала он принялся огрызаться, затем разразился нецензурной бранью в адрес сотрудников колонии, а потом и ударил младшего инспектора дежурной службы следственного изолятора кулаком по голове. Позже врачи травмпункта диагностировали у стража порядка сотрясение головного мозга.

В отношении агрессивного осужденного было возбуждено еще одно уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, за нападение на сотрудника колонии мужчине увеличен срок на полтора года. В колонии строгого режима он проведет семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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