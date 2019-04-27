2019-04-27T11:36:05+03:00
Происшествия

Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе

Еще одного туриста искали до утра
Екатерина РОМАНОВА
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Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе. ФОТО: Архив КП.Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе. ФОТО: Архив КП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Шестеро туристов из Новокузнецка решили открыть сезон и сплавиться по реке. Отдых чуть не обернулся бедой: катамаран, на котором они плыли, перевернулся.

26 апреля шестеро новокузнечан отправились в небольшой водный поход в Таштагольском районе. Они снарядили большой катамаран, на котором разместились пять человек и все снаряжение. Еще один турист решил плыть отдельно, чуть впереди остальных. Туристы добрались примерно до 545 километра. Было около 16:45, когда катамаран перевернулся. Пятеро сплавлявшихся выбрались на берег, а вот катамаран с вещами унесло течением. Обеспокоенные судьбой своего товарища, плывшего отдельно, туристы позвонили спасателям.

- В 17:15 на место выдвинулись спасатели. Они сразу обнаружили пятерых потерпевших и доставили их в поселок Калары, - рассказал Дмитрий Халецкий, начальник отдела СМИ Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области. – Поиски их шестого товарища продолжались до 11 часов вечера. В тот день они не дали результата.

Как только рассвело, спасатели продолжили поиск туриста. В 07:20 его обнаружили живым и здоровым: мужчина причалил к берегу и заночевал в железнодорожной будке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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