2019-04-27T12:07:17+03:00
Общество

Погода на Пасху в Кузбассе: дождь, снег и ветер

Синоптики дали прогноз погоды на 28 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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На Пасху в Кузбассе будет снежно и ветреноНа Пасху в Кузбассе будет снежно и ветреноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 28 апреля, в Кузбассе будет ненастно. Ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, переменная облачность и осадки.

В этом году на Пасху погода будет не самой комфортной. Ночью ожидается -4…+1 градус, а местами столбики термометров опустятся до -10. В большинстве районов синоптики прогнозируют осадки – от небольших до умеренных. Местами – гололедные явления. Ночью порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, а днем – до 20 метров в секунду. К слову, днем будет гораздо теплее: воздух прогреется до +10, а по югу области и до +16 градусов. Солнце то и дело будет скрываться за тучами, пройдут дожди и грозы.

В Кемерове ночью температура воздуха будет держаться в пределах -2…-4 градусов, днем же воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ночью ожидаются небольшие осадки, которые днем сменятся умеренными. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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