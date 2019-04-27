СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-27T13:26:36+03:00

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Последняя суббота апреля преподнесла очередной сюрприз: на юге Кузбасса выпал снег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705719" frameborder="0"></iframe> «А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом.Видео: Гита Медецките

Уже появились первые цветы – одуванчики, кандыки и прочие первоцветы, - набухли почки на деревьях, а кое-где уже робко проклевываются листочки… Но апрель вновь продемонстрировал свой непостоянный характер. В субботу, 27 апреля, на юге Кузбасса выпал снег.

Первоцветы под снегом. Кузедеево. ФОТО: Кира Козлова.

Первые снежинки коснулись земли еще ночью, а в течение дня снег то немного прекращался, то с новой силой продолжал сыпать с неба. На дорогах и тротуарах он таял, превращаясь в лужи и кашицу, а на газонах задерживался подольше.

Прокопьевск. Утренний пейзаж. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Карен Оганисян.

Кузбассовцы принялись делиться снимками апрельского снега, сопровождая их подписями о причудах погоды, грядущем первомае и очередном «зимнем» месяце.

Осинники тоже завалило снегом. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Антонина Московина.

Впрочем, на севере Кузбасса в субботу тепло и солнечно, и нет даже намека не снег.

На трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Александр Шипилов.

- В 10 часов ехал с Кемерово в Белово, навстречу попадались машины с сугробами на капоте. Еще думал, где же они снег то нашли? А тут вон оно что! - написал один из пользователей соцсетей.

А в Кемерове - солнечно и ясно!Фото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

К слову, 28 апреля ночью в Кузбассе также пройдет снег, а вот днем возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Так что одевайтесь по погоде!

ИСТОЧНИК KP.RU