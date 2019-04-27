2019-04-27T13:26:36+03:00
Общество

«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом

Кузбассовцы делятся фотографиями с апрельским снегом
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Юг Кузбасса завалило снегом. Новокузнецк.Юг Кузбасса завалило снегом. Новокузнецк.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Последняя суббота апреля преподнесла очередной сюрприз: на юге Кузбасса выпал снег.

«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом.Видео: Гита Медецките

Уже появились первые цветы – одуванчики, кандыки и прочие первоцветы, - набухли почки на деревьях, а кое-где уже робко проклевываются листочки… Но апрель вновь продемонстрировал свой непостоянный характер. В субботу, 27 апреля, на юге Кузбасса выпал снег.

Первоцветы под снегом. Кузедеево. ФОТО: Кира Козлова.

Первоцветы под снегом. Кузедеево. ФОТО: Кира Козлова.

Первые снежинки коснулись земли еще ночью, а в течение дня снег то немного прекращался, то с новой силой продолжал сыпать с неба. На дорогах и тротуарах он таял, превращаясь в лужи и кашицу, а на газонах задерживался подольше.

Прокопьевск. Утренний пейзаж. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Карен Оганисян.

Прокопьевск. Утренний пейзаж. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Карен Оганисян.

Кузбассовцы принялись делиться снимками апрельского снега, сопровождая их подписями о причудах погоды, грядущем первомае и очередном «зимнем» месяце.

Осинники тоже завалило снегом. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Антонина Московина.

Осинники тоже завалило снегом. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Антонина Московина.

Впрочем, на севере Кузбасса в субботу тепло и солнечно, и нет даже намека не снег.

На трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Александр Шипилов.

На трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Александр Шипилов.

- В 10 часов ехал с Кемерово в Белово, навстречу попадались машины с сугробами на капоте. Еще думал, где же они снег то нашли? А тут вон оно что! - написал один из пользователей соцсетей.

А в Кемерове - солнечно и ясно! Фото: Кирилл ЧАЩИН

А в Кемерове - солнечно и ясно!Фото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

К слову, 28 апреля ночью в Кузбассе также пройдет снег, а вот днем возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Так что одевайтесь по погоде!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на Пасху в Кузбассе: дождь, снег и ветер
Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе
Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии
40-летняя торговка героином из Кузбасса попалась с поличным
Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке
Школьники из Кемерова проведут благотворительную ярмарку для спасения 2-летней Евы
В центре Кемерова изменят работу светофоров
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции Парада Победы
Приставы нашли должников в аэропорту Кемерова
Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске
В кузбасском поселке снесли продуктовый магазин
В кузбасском лесу пропал первый в этом сезоне собиратель черемши
Таксист переехал женщину в Кемерове: подробности ДТП
Таксист переехал пожилую женщину в Кемерове
10-летней девочке пришлось ночевать в подъезде в Междуреченске
Вне закона: 83 пивных магазина в Кузбассе работают с нарушениями
Массовая авария в центре Кемерова попала на видео