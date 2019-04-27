«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом
Последняя суббота апреля преподнесла очередной сюрприз: на юге Кузбасса выпал снег.
«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом.Видео: Гита Медецките
Уже появились первые цветы – одуванчики, кандыки и прочие первоцветы, - набухли почки на деревьях, а кое-где уже робко проклевываются листочки… Но апрель вновь продемонстрировал свой непостоянный характер. В субботу, 27 апреля, на юге Кузбасса выпал снег.
Первоцветы под снегом. Кузедеево. ФОТО: Кира Козлова.
Первые снежинки коснулись земли еще ночью, а в течение дня снег то немного прекращался, то с новой силой продолжал сыпать с неба. На дорогах и тротуарах он таял, превращаясь в лужи и кашицу, а на газонах задерживался подольше.
Прокопьевск. Утренний пейзаж. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Карен Оганисян.
Кузбассовцы принялись делиться снимками апрельского снега, сопровождая их подписями о причудах погоды, грядущем первомае и очередном «зимнем» месяце.
Осинники тоже завалило снегом. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Антонина Московина.
Впрочем, на севере Кузбасса в субботу тепло и солнечно, и нет даже намека не снег.
На трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Александр Шипилов.
- В 10 часов ехал с Кемерово в Белово, навстречу попадались машины с сугробами на капоте. Еще думал, где же они снег то нашли? А тут вон оно что! - написал один из пользователей соцсетей.
А в Кемерове - солнечно и ясно!Фото: Кирилл ЧАЩИН
Фото: Кирилл ЧАЩИН
К слову, 28 апреля ночью в Кузбассе также пройдет снег, а вот днем возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Так что одевайтесь по погоде!
ИСТОЧНИК KP.RU
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