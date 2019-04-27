2019-04-27T15:01:12+03:00
Происшествия

Около кузбасской школы сгорел мотоцикл

Инцидент произошел в городе Белово
Екатерина РОМАНОВА
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Около кузбасской школы сгорел мотоцикл. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"Около кузбасской школы сгорел мотоцикл. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"
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Накануне вечером в городе Белово случилось чрезвычайное происшествие. Здесь возле одной из школ горел мотоцикл.

Сигнал о том, что на улице Победы, неподалеку от школы №5 в городе Белово горит мотоцикл, поступил на пульт диспетчера в 20:28. Пяти пожарным о одной единице техники потребовалось 11 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

- На момент прибытия первого подразделения у мотоцикла марки «Тула» горело колесо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области подробности случившегося. – В результате пожара обгорел весь мотоцикл на площади. Примерная площадь пожара – 1,5 квадратных метра.

Предварительно причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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