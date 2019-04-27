Около кузбасской школы сгорел мотоцикл

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-27T15:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером в городе Белово случилось чрезвычайное происшествие. Здесь возле одной из школ горел мотоцикл.

Сигнал о том, что на улице Победы, неподалеку от школы №5 в городе Белово горит мотоцикл, поступил на пульт диспетчера в 20:28. Пяти пожарным о одной единице техники потребовалось 11 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

- На момент прибытия первого подразделения у мотоцикла марки «Тула» горело колесо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области подробности случившегося. – В результате пожара обгорел весь мотоцикл на площади. Примерная площадь пожара – 1,5 квадратных метра.

Предварительно причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU