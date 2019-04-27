2019-04-27T17:23:51+03:00
Общество

Перед Пасхой сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы

Инспекторы побывали более чем в 115 храмах
Екатерина РОМАНОВА
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Перед Пасхой сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Перед Пасхой сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Христиане отмечают Пасху, а для того, чтобы праздник был светлым и безопасным, инспекторы надзорной деятельности побывали во всех храмах и культовых объектах, задействованных в праздновании.

Инспекторы напомнили священнослужителям и персоналу о правилах обращения с огнем, провели практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Во время Пасхального богослужения в храмах будут дежурить сотрудники МЧС. К слову, специалисты дали рекомендации, как сделать светлый праздник безопасным.

- В храмах следует держать свечи подальше от лица и одежды, дома - поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов и в недоступных для детей местах, – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Будьте осторожны с открытым огнем! Соблюдайте меры пожарной безопасности в быту.

Если вы заметили задымление или возгорание, сообщите об этом по телефону: «101» (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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