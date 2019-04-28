Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой

СЕГОДНЯ 04:06 2019-04-28T04:06:37+03:00

Он пожелал благополучия и счастья жителям Кемерова и региона

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28 апреля православный мир отмечает праздник светлой Пасхи. Одним из первых кузбассовцев поздравил с праздником Илья Середюк, глава Кемерова.

Свое поздравление глава Кемерова разместил на своих страницах в социальных сетях. Он отметил важность значения праздника для каждого христианина и написал теплые слова пожеланий.

- Этот праздник вселяет в наши сердца уверенность и надежду на лучшее, укрепляет ценности веры и любви, - написал Илья Середюк. - Желаю крепкого здоровья, радостного воскресенья, благополучия и счастья. Христос Воскресе!

К слову, в Кузбассе проходят праздничные мероприятия в честь Пасхи. Где можно побывать в этот день, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU