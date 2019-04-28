2019-04-28T04:06:37+03:00
Общество

Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой

Он пожелал благополучия и счастья жителям Кемерова и региона
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой. ФОТО: соцсети Ильи Середюка.Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой. ФОТО: соцсети Ильи Середюка.
Изменить размер текста:

28 апреля православный мир отмечает праздник светлой Пасхи. Одним из первых кузбассовцев поздравил с праздником Илья Середюк, глава Кемерова.

Свое поздравление глава Кемерова разместил на своих страницах в социальных сетях. Он отметил важность значения праздника для каждого христианина и написал теплые слова пожеланий.

- Этот праздник вселяет в наши сердца уверенность и надежду на лучшее, укрепляет ценности веры и любви, - написал Илья Середюк. - Желаю крепкого здоровья, радостного воскресенья, благополучия и счастья. Христос Воскресе!

К слову, в Кузбассе проходят праздничные мероприятия в честь Пасхи. Где можно побывать в этот день, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове
Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ
Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу
Перед Пасхой сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы
Около кузбасской школы сгорел мотоцикл
«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом
Погода на Пасху в Кузбассе: дождь, снег и ветер
Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе
Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии
40-летняя торговка героином из Кузбасса попалась с поличным
Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке
Школьники из Кемерова проведут благотворительную ярмарку для спасения 2-летней Евы
В центре Кемерова изменят работу светофоров
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции Парада Победы
Приставы нашли должников в аэропорту Кемерова
Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске
В кузбасском поселке снесли продуктовый магазин
В кузбасском лесу пропал первый в этом сезоне собиратель черемши
Таксист переехал женщину в Кемерове: подробности ДТП
Таксист переехал пожилую женщину в Кемерове
10-летней девочке пришлось ночевать в подъезде в Междуреченске
Вне закона: 83 пивных магазина в Кузбассе работают с нарушениями
Массовая авария в центре Кемерова попала на видео