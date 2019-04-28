Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой
28 апреля православный мир отмечает праздник светлой Пасхи. Одним из первых кузбассовцев поздравил с праздником Илья Середюк, глава Кемерова.
Свое поздравление глава Кемерова разместил на своих страницах в социальных сетях. Он отметил важность значения праздника для каждого христианина и написал теплые слова пожеланий.
- Этот праздник вселяет в наши сердца уверенность и надежду на лучшее, укрепляет ценности веры и любви, - написал Илья Середюк. - Желаю крепкого здоровья, радостного воскресенья, благополучия и счастья. Христос Воскресе!
К слову, в Кузбассе проходят праздничные мероприятия в честь Пасхи. Где можно побывать в этот день, можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU