Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу
Чемпионат по боксу среди женщин завершился в Кузбассе. тремя сильнейшими спортсменками в своих весовых категориях стали девушки из Кузбасса.
Около 200 сильнейших спортсменок из 45 регионов России собрались в Кемерове на Чемпионат России по боксу. К слову, этот чемпионат является одним из этапов отбора к предстоящей Олимпиаде в Токио. Среди спортсменок, боровшихся за титул победительницы, были и восемь представительниц Кузбасса. за свой регион выступали такие титулованные спортсменки, как Лилия Аетбаева, Анна Анфиногенова, Влада Калачёва, Екатерина Дынник.
В своих весовых категориях Лилия Аетбаева (51 кг) и Екатерина Дынник (64 кг) стали Чемпионами России по боксу среди женщин. Еще одна медаль в копилке нашей команде принадлежит Анне Афиногеновой: она завоевала бронзу в весовой категории до 75 кг.
- Чемпионат России по боксу среди женщин мы провели на высочайшем уровне. На несколько дней Кемерово стал столицей этого вида спорта! - отметил губернатов Кемеровской области Сергей Цивилев. - Кузбасс показал, что крупнейшие российские соревнования ему по зубам. Пора выходить на международный уровень!
ИСТОЧНИК KP.RU