2019-04-28T05:12:35+03:00
Спорт

Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу

Чемпионат России завершился в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу. ФОТО: пресс-служба АКО.Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

Чемпионат по боксу среди женщин завершился в Кузбассе. тремя сильнейшими спортсменками в своих весовых категориях стали девушки из Кузбасса.

Около 200 сильнейших спортсменок из 45 регионов России собрались в Кемерове на Чемпионат России по боксу. К слову, этот чемпионат является одним из этапов отбора к предстоящей Олимпиаде в Токио. Среди спортсменок, боровшихся за титул победительницы, были и восемь представительниц Кузбасса. за свой регион выступали такие титулованные спортсменки, как Лилия Аетбаева, Анна Анфиногенова, Влада Калачёва, Екатерина Дынник.

В своих весовых категориях Лилия Аетбаева (51 кг) и Екатерина Дынник (64 кг) стали Чемпионами России по боксу среди женщин. Еще одна медаль в копилке нашей команде принадлежит Анне Афиногеновой: она завоевала бронзу в весовой категории до 75 кг.

- Чемпионат России по боксу среди женщин мы провели на высочайшем уровне. На несколько дней Кемерово стал столицей этого вида спорта! - отметил губернатов Кемеровской области Сергей Цивилев. - Кузбасс показал, что крупнейшие российские соревнования ему по зубам. Пора выходить на международный уровень!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове
Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ
Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой
Перед Пасхой сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы
Около кузбасской школы сгорел мотоцикл
«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом
Погода на Пасху в Кузбассе: дождь, снег и ветер
Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе
Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии
40-летняя торговка героином из Кузбасса попалась с поличным
Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке
Школьники из Кемерова проведут благотворительную ярмарку для спасения 2-летней Евы
В центре Кемерова изменят работу светофоров
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции Парада Победы
Приставы нашли должников в аэропорту Кемерова
Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске
В кузбасском поселке снесли продуктовый магазин
В кузбасском лесу пропал первый в этом сезоне собиратель черемши
Таксист переехал женщину в Кемерове: подробности ДТП
Таксист переехал пожилую женщину в Кемерове
10-летней девочке пришлось ночевать в подъезде в Междуреченске
Вне закона: 83 пивных магазина в Кузбассе работают с нарушениями
Массовая авария в центре Кемерова попала на видео