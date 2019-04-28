Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-28T05:12:35+03:00

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Чемпионат по боксу среди женщин завершился в Кузбассе. тремя сильнейшими спортсменками в своих весовых категориях стали девушки из Кузбасса.

Около 200 сильнейших спортсменок из 45 регионов России собрались в Кемерове на Чемпионат России по боксу. К слову, этот чемпионат является одним из этапов отбора к предстоящей Олимпиаде в Токио. Среди спортсменок, боровшихся за титул победительницы, были и восемь представительниц Кузбасса. за свой регион выступали такие титулованные спортсменки, как Лилия Аетбаева, Анна Анфиногенова, Влада Калачёва, Екатерина Дынник.

В своих весовых категориях Лилия Аетбаева (51 кг) и Екатерина Дынник (64 кг) стали Чемпионами России по боксу среди женщин. Еще одна медаль в копилке нашей команде принадлежит Анне Афиногеновой: она завоевала бронзу в весовой категории до 75 кг.

- Чемпионат России по боксу среди женщин мы провели на высочайшем уровне. На несколько дней Кемерово стал столицей этого вида спорта! - отметил губернатов Кемеровской области Сергей Цивилев. - Кузбасс показал, что крупнейшие российские соревнования ему по зубам. Пора выходить на международный уровень!

ИСТОЧНИК KP.RU