2019-04-28T06:10:26+03:00
Общество

Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ

Виолетта Бухмиллер не прошла в следующий этап проекта
Екатерина РОМАНОВА
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Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ. ФОТО: ТНТ.Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ. ФОТО: ТНТ.
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Виолетта Бухмиллер, известная поклонникам как B2T завершила свое участие в конкурсе. Ее дуэт с Вишневским жюри проекта, Тимати и Баста, не оценили.

Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ.Видео: Instagram Виолетты Бухмиллер

Кемеровчанка успешно прошла три этапа проекта, однако исполнение кавера на песню «Ламбада» (Скриптонит и T-Fest) в дуэте с Вишневским, не принес удачи. И Тимати, и Баста сошлись во мнении: «круто, но не понравилось». Тимати заявил: «На меня здесь не сработала» и не пропустил обоих участников дальше. Так же поступил и Баста.

- Ненавижу быть таким, но нужно. Не получилось откровенно. Многие из тех, кто уходит, будут приняты своими поклонниками. И слава богу! – такую оценку дал дуэту Баста.

Впрочем, сама Виолетта на своей странице в Instagram отметила, что проект «Песни» на ТНТ она прошла достойно и сделала все, что смогла и поблагодарила команду проекта за мощную поддержку.

- Бомбанули с кавером, учитывая, что терпеть не могу перепевать чужие хиты, добавили свои личные строчки, ну такое уж было условие. Три этапа позади, но позади ли мои песни? Нет, и еще раз нет, - написала В2Т в своем Instagram. - Я человек своей аудитории. Кто меня чувствует, с тем мы и будем дальше рядом. А рвать душу за олимпийские, устраивать туры до ста лет, это не моя история. У меня есть миссия поважнее.

Напомним, еще до начала проекта в эфире В2Т и еще несколько ребят стали участниками необычной акции. Они разместили на улицах Москвы билборды, призывающие Тимати и Басту послушать их песни. Пение кемеровчанке на предыдущих этапах было высоко оценено, однако в этот раз девушке пришлось покинуть проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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