СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-28T07:12:24+03:00

Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове Фото: rozenbaum.ru / Instagram

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Певец Александр Розенбаум приехал в Кемерово, чтобы выступить на корпоративном мероприятии. Музыкант исполнил известные хиты.

Мероприятие прошло в Государственной филармонии Кузбасса и было приурочено к 25-летнему юбилею компании «Стройсервис». Видео с выступлением известного певца посетители концерта выложили в социальных сетях.

jullia_moiseeva 25 лет стройсервис

В Кемерове Розенбаум спел свои известные хиты «Ау» и «Вальс-бостон».

lopatinalarisa Концерт Розенбаум 25 лет Стройсервису

ИСТОЧНИК KP.RU