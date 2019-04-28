Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове
Певец исполнил свои известные хиты [видео]
Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове Фото: rozenbaum.ru / Instagram
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Певец Александр Розенбаум приехал в Кемерово, чтобы выступить на корпоративном мероприятии. Музыкант исполнил известные хиты.
Мероприятие прошло в Государственной филармонии Кузбасса и было приурочено к 25-летнему юбилею компании «Стройсервис». Видео с выступлением известного певца посетители концерта выложили в социальных сетях.
25 лет стройсервис
В Кемерове Розенбаум спел свои известные хиты «Ау» и «Вальс-бостон».
Концерт Розенбаум 25 лет Стройсервису
ИСТОЧНИК KP.RU