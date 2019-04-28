2019-04-28T07:12:24+03:00
Общество

Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове

Певец исполнил свои известные хиты [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове Фото: rozenbaum.ru / InstagramАлександр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове Фото: rozenbaum.ru / Instagram
Изменить размер текста:

Певец Александр Розенбаум приехал в Кемерово, чтобы выступить на корпоративном мероприятии. Музыкант исполнил известные хиты.

Мероприятие прошло в Государственной филармонии Кузбасса и было приурочено к 25-летнему юбилею компании «Стройсервис». Видео с выступлением известного певца посетители концерта выложили в социальных сетях.

jullia_moiseevajullia_moiseeva
25 лет стройсервис
23 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

В Кемерове Розенбаум спел свои известные хиты «Ау» и «Вальс-бостон».

lopatinalarisalopatinalarisa
Концерт Розенбаум 25 лет Стройсервису
27 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ
Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу
Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой
Перед Пасхой сотрудники МЧС проверили кузбасские храмы
Около кузбасской школы сгорел мотоцикл
«А снег не знал и падал»: Юг Кузбасса завалило снегом
Погода на Пасху в Кузбассе: дождь, снег и ветер
Катамаран с пятью туристами перевернулся в Кузбассе
Осужденный напал на офицера в кузбасской колонии
40-летняя торговка героином из Кузбасса попалась с поличным
Двухлетний ребенок чуть не погиб в кузбасской аптеке
Школьники из Кемерова проведут благотворительную ярмарку для спасения 2-летней Евы
В центре Кемерова изменят работу светофоров
В центре Кемерова перекроют движение из-за репетиции Парада Победы
Приставы нашли должников в аэропорту Кемерова
Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске
В кузбасском поселке снесли продуктовый магазин
В кузбасском лесу пропал первый в этом сезоне собиратель черемши
Таксист переехал женщину в Кемерове: подробности ДТП
Таксист переехал пожилую женщину в Кемерове
10-летней девочке пришлось ночевать в подъезде в Междуреченске
Вне закона: 83 пивных магазина в Кузбассе работают с нарушениями
Массовая авария в центре Кемерова попала на видео