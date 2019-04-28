2019-04-28T08:21:45+03:00
Общество

Водитель маршрутки удивил кемеровчан необычным занятием за рулем

Видео было опубликовано в Instagram
Екатерина БОРМОТОВА
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Водитель кемеровской маршрутки на ходу кормил голубя с руки Фото: kemerovo_best / InstagramВодитель кемеровской маршрутки на ходу кормил голубя с руки Фото: kemerovo_best / Instagram
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В Кемерове водитель маршрутки удивил горожан необычным занятием за рулем. Момент попал на видео.

Тот факт, что водители маршрутки – потомки Юлия Цезаря, нашел еще одно подтверждение. На странице популярной кузбасской группы в Instagram было опубликовано видео, на котором водитель маршрутки на ходу кормил голубя. Зрелище вблизи остановки «ДОСААФ» на Кузнецком проспекте снял автомобилист, который двигался в попутном с маршруткой направлении.

Водитель маршрутки на ходу кормит голубя.Видео: kemerovo_best / Instagram

На кадрах видно, что на руке водителя, которую он просунул в открытое окно, сидит голубь. Вероятнее всего, в руке мужчины был какой-то корм. Примечательно, что в этот момент в маршрутном такси находились пассажиры.

Пользователи, принявшие участие в обсуждении данного видео, отметили, что поведение маршрутчика милое. Однако нашлись и те, кто не одобрил поступок мужчины, ведь он пренебрег безопасностью людей, которых перевозил.

«Мило??? А безопасность движения и пассажиров?????», - возмутилась пользовательница Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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