Водитель маршрутки удивил кемеровчан необычным занятием за рулем
В Кемерове водитель маршрутки удивил горожан необычным занятием за рулем. Момент попал на видео.
Тот факт, что водители маршрутки – потомки Юлия Цезаря, нашел еще одно подтверждение. На странице популярной кузбасской группы в Instagram было опубликовано видео, на котором водитель маршрутки на ходу кормил голубя. Зрелище вблизи остановки «ДОСААФ» на Кузнецком проспекте снял автомобилист, который двигался в попутном с маршруткой направлении.
Водитель маршрутки на ходу кормит голубя.Видео: kemerovo_best / Instagram
На кадрах видно, что на руке водителя, которую он просунул в открытое окно, сидит голубь. Вероятнее всего, в руке мужчины был какой-то корм. Примечательно, что в этот момент в маршрутном такси находились пассажиры.
Пользователи, принявшие участие в обсуждении данного видео, отметили, что поведение маршрутчика милое. Однако нашлись и те, кто не одобрил поступок мужчины, ведь он пренебрег безопасностью людей, которых перевозил.
«Мило??? А безопасность движения и пассажиров?????», - возмутилась пользовательница Светлана.
ИСТОЧНИК KP.RU