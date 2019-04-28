Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой
Губернатор посетил праздничную службу в Свято-Успенском монастыре
Сергей Цивилев на Пасхальном богослужении
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Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с праздником светлой Пасхи. Глава Кузбасса посетил праздничное богослужение.
Сергей Цивилев на Пасхальном богослужении.
«Поздравляю всех христиан с праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть в вашем доме всегда царит благополучие, мир и согласие. Христос воскресе», - написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Цивилев принял участие в праздничном богослужении в Свято-Успенском монастыре.
Отметим, что ранее жителей региона с Пасхой поздравил мэр Кемерова Илья Середюк.
ИСТОЧНИК KP.RU