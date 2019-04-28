2019-04-28T08:47:52+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой

Губернатор посетил праздничную службу в Свято-Успенском монастыре
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев на Пасхальном богослуженииСергей Цивилев на Пасхальном богослужении
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Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с праздником светлой Пасхи. Глава Кузбасса посетил праздничное богослужение.

Сергей Цивилев на Пасхальном богослужении.

«Поздравляю всех христиан с праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть в вашем доме всегда царит благополучие, мир и согласие. Христос воскресе», - написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Цивилев принял участие в праздничном богослужении в Свято-Успенском монастыре.

Отметим, что ранее жителей региона с Пасхой поздравил мэр Кемерова Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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