Колея помешала мужчине угнать автомобиль в Кузбассе
В Новокузнецке местный житель угнал с парковки автомобиль, но не смог спрятать его. Краже помешала колея на проселочной дороге.
В полицию обратился житель Новокузнецка. Он пояснил, что оставил свой ВАЗ-21099 на парковке, а утром машины не оказалось на месте. Внутри легковушки находились документы и личные вещи – сумма ущерба составила порядка 40 тысяч рублей.
Вскоре полицейские нашли угнанный ВАЗ: он застрял на проселочной дороге. Рядом с ним были обнаружены следы УАЗа, при помощи которого угнанную машину пытались вытащить из колеи.
В результате полицейские установили владельца внедорожника, а затем и похитителя. Им оказался 22-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU