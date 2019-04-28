2019-04-28T10:50:23+03:00
Происшествия

Колея помешала мужчине угнать автомобиль в Кузбассе

Возбуждено уголовное дело
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке местный житель угнал с парковки автомобиль, но не смог спрятать его. Краже помешала колея на проселочной дороге.

В полицию обратился житель Новокузнецка. Он пояснил, что оставил свой ВАЗ-21099 на парковке, а утром машины не оказалось на месте. Внутри легковушки находились документы и личные вещи – сумма ущерба составила порядка 40 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли угнанный ВАЗ: он застрял на проселочной дороге. Рядом с ним были обнаружены следы УАЗа, при помощи которого угнанную машину пытались вытащить из колеи.

В результате полицейские установили владельца внедорожника, а затем и похитителя. Им оказался 22-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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