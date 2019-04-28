ЗИЛ протаранил Audi на кузбасской трассе
В Кузбассе ЗИЛ протаранил автомобиль Audi. Фотографии с места происшествия появились в Сети.
По данным очевидцев, ДТП произошло на выезде из города Гурьевска. Фотографии последствий аварии были опубликованы в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте» 28 апреля. На кадрах видно, что ЗИЛ въехал в переднюю часть иномарки.
«ДТП на выезде из Гурьевска в сторону поселка Авангардное. Audi обгонял, ЗИЛ поворачивал налево», - сообщил автор фото.
Очевидец отметил, что к аварии привела невнимательность автомобилистов.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Данных о возможных пострадавших в аварии на данный момент нет.
ИСТОЧНИК KP.RU