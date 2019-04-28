ЗИЛ протаранил Audi на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-28T12:19:05+03:00

ДТП произошло на выезде из Гурьевска Фото: "Подслушано Гурьевск" / "ВКонтакте"

Фотографии с места ДТП были опубликованы в Сети

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В Кузбассе ЗИЛ протаранил автомобиль Audi. Фотографии с места происшествия появились в Сети.

По данным очевидцев, ДТП произошло на выезде из города Гурьевска. Фотографии последствий аварии были опубликованы в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте» 28 апреля. На кадрах видно, что ЗИЛ въехал в переднюю часть иномарки.

«ДТП на выезде из Гурьевска в сторону поселка Авангардное. Audi обгонял, ЗИЛ поворачивал налево», - сообщил автор фото.

Очевидец отметил, что к аварии привела невнимательность автомобилистов.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Данных о возможных пострадавших в аварии на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU