Погода в Кузбассе 29 апреля: +21 и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-28T13:01:43+03:00

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Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 29 апреля. В регионе ожидается повышение температуры до +21 градуса и сильный ветер.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночь в Кузбассе пройдет под знаком слабоположительных температур, причем при прояснениях возможен небольшой минус. Однако день будет теплым. Ожидается, что в понедельник воздух в регионе прогреется до +16, +21 градуса. В горных районах 29 апреля будет прохладнее – всего +7,+12.

При этом в большинстве районов днем пройдут дожди, а в некоторых местах даже грозы. Также будет дуть сильный ветер. Его порывы могут усилиться до 21 метра в секунду.

В Кемерове ночь пройдет со знаками +1,+3 градуса, а днем ожидается потепление до +17,+19. Днем в городе также возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предупредили о том, что 29 апреля в регионе ожидается пожароопасность третьего, а местами второго и первого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU