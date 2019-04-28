Шокирующее зрелище: кемеровчане нашли в городе труп собаки без головы
В Кемерове местные жители сделали шокирующую находку. На улице они нашли труп собаки без головы.
В воскресенье, 28 апреля, в одном из популярных кемеровских пабликов была размещена запись с предупреждением «Зрелище не для слабонервных!». Ниже в посте были опубликованы фотографии собаки без головы.
Вместо отсутствующей головы рядом с телом собаки лежала голова куклы Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
«Вчера, прогуливаясь с друзьями возле кировской ТЭЦ, наткнулись на такую картину: по правой стороне дороги валялось тело породистой собаки с отрубленной головой (самой головы нет), вместо нее лежала голова пупса. По другой стороне дороги валялось еще два трупа псов бродяг», - рассказали кемеровчане в посте.
Жестокое обращение с собаками вызвало негодование пользователей соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU