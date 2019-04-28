2019-04-28T14:01:00+03:00
Общество

Шокирующее зрелище: кемеровчане нашли в городе труп собаки без головы

Рядом с мертвым животным находилась голова куклы
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчане обнаружили на улице трех мертвых собак. Одно животное было без головыКемеровчане обнаружили на улице трех мертвых собак. Одно животное было без головыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове местные жители сделали шокирующую находку. На улице они нашли труп собаки без головы.

В воскресенье, 28 апреля, в одном из популярных кемеровских пабликов была размещена запись с предупреждением «Зрелище не для слабонервных!». Ниже в посте были опубликованы фотографии собаки без головы.

Вместо отсутствующей головы рядом с телом собаки лежала голова куклы Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Вместо отсутствующей головы рядом с телом собаки лежала голова куклы Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Вчера, прогуливаясь с друзьями возле кировской ТЭЦ, наткнулись на такую картину: по правой стороне дороги валялось тело породистой собаки с отрубленной головой (самой головы нет), вместо нее лежала голова пупса. По другой стороне дороги валялось еще два трупа псов бродяг», - рассказали кемеровчане в посте.

Жестокое обращение с собаками вызвало негодование пользователей соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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