2019-04-28T14:30:27+03:00
Общество

На Пасхальные службы пришли 45 тысяч кузбассовцев

Их охраняли больше 1,5 тысячи полицейских
Екатерина БОРМОТОВА
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45 тысяч прихожан пришли в храмы Кузбасса на Пасхальные службы45 тысяч прихожан пришли в храмы Кузбасса на Пасхальные службыФото: Александр КОЦ
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Минувшей ночью в 177 кузбасских храмах и церквях прошли Пасхальные богослужения. Их посетили больше 45 тысяч прихожан.

- В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении пасхальных мероприятий в регионе было задействовано более 1 500 полицейских, 300 бойцов Росгвардии и около 400 представителей общественности: добровольные народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций и казаки, - рассказали в полиции Кузбасса.

В ведомстве отметили, что безопасность прихожан была обеспечена в полном объеме – нарушений порядка не допущено. До проведения богослужений полицейские обследовали все территории, где планировалось проведение массовых мероприятий.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что губернатор Сергей Цивилев посетил Пасхальную службу в Свято-Успенском монастыре. Также жителей региона со Светлым Воскресеньем поздравил мэр Кемерова Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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