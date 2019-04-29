Видео: иномарка опрокинулась после ДТП в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:37 2019-04-29T03:37:05+03:00

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В Кемерове днем 28 апреля столкнулись два автомобиля. В результате аварии один оказался на боку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705886" frameborder="0"></iframe> Паркетник перевернулся после ДТП в Кемерове.Видео: Sergey19730302 / YouTube

ДТП произошло в Рудничном районе. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что паркетник, в котором находились две женщины, двигался на красный свет. Из-за столкновения с автомобилем Honda машина-нарушитель перевернулась. Проезжавшие мимо автомобилисты сразу же пришли на помощь и перевернули авто на колеса.

«Я водитель синей «Хонды». Все живы. Из травм только синяки на руках», - сообщил пользователь Григорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705887" frameborder="0"></iframe> Мужики поставили на колеса перевернувшийся паркетник.Видео: Дима Кодзима, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU