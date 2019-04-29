Видео: иномарка опрокинулась после ДТП в Кемерове
В Кемерове днем 28 апреля столкнулись два автомобиля. В результате аварии один оказался на боку.
Паркетник перевернулся после ДТП в Кемерове.Видео: Sergey19730302 / YouTube
ДТП произошло в Рудничном районе. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что паркетник, в котором находились две женщины, двигался на красный свет. Из-за столкновения с автомобилем Honda машина-нарушитель перевернулась. Проезжавшие мимо автомобилисты сразу же пришли на помощь и перевернули авто на колеса.
«Я водитель синей «Хонды». Все живы. Из травм только синяки на руках», - сообщил пользователь Григорий.
Мужики поставили на колеса перевернувшийся паркетник.Видео: Дима Кодзима, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU