2019-04-29T05:48:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 миллионов рублей

Требования к пакету документов не изменились
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Более подробную информацию по вопросам автокредитования можно получить в офисах Банка. Фото: Банк УРАЛСИББолее подробную информацию по вопросам автокредитования можно получить в офисах Банка. Фото: Банк УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ улучшил автокредитования, увеличив максимальную сумму по автокредитам до 5 миллионов рублей.

В зависимости от типа автомобиля (новый или с пробегом) и его марки размер кредита составит

· До 1,5 миллиона рублей - при покупке нового автомобиля российских или китайских марок, или автомобиля с пробегом китайских марок.

· До 3 миллионов рублей - при покупке иномарки с пробегом (кроме китайских марок);

· До 5 миллионов рублей - при покупке новой иномарки (кроме китайских марок).

Требования к пакету документов не изменились. Для рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документа: паспорт гражданина РФ и дополнительный документ, удостоверяющий личность.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам автокредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове загорелся продуктовый магазин
Сергей Цивилев проведет отчетную пресс-конференцию
Вся в плесени: Житель Кузбасса купил в магазине опасную булочку
Видео: иномарка опрокинулась после ДТП в Кемерове
На Пасхальные службы пришли 45 тысяч кузбассовцев
Шокирующее зрелище: кемеровчане нашли в городе труп собаки без головы
Погода в Кузбассе 29 апреля: +21 и сильный ветер
ЗИЛ протаранил Audi на кузбасской трассе
Колея помешала мужчине угнать автомобиль в Кузбассе
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой
Водитель маршрутки удивил кемеровчан необычным занятием за рулем
Александр Розенбаум выступил на корпоративе в Кемерове
Певица из Кузбасса покинула проект «Песни» на ТНТ
Три спортсменки из Кузбасса завоевали медали Чемпионата России по боксу
Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Пасхой