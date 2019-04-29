Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил автокредитования, увеличив максимальную сумму по автокредитам до 5 миллионов рублей.
В зависимости от типа автомобиля (новый или с пробегом) и его марки размер кредита составит
· До 1,5 миллиона рублей - при покупке нового автомобиля российских или китайских марок, или автомобиля с пробегом китайских марок.
· До 3 миллионов рублей - при покупке иномарки с пробегом (кроме китайских марок);
· До 5 миллионов рублей - при покупке новой иномарки (кроме китайских марок).
Требования к пакету документов не изменились. Для рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документа: паспорт гражданина РФ и дополнительный документ, удостоверяющий личность.
Узнать подробности и получить консультацию по вопросам автокредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ИСТОЧНИК KP.RU