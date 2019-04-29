2019-04-29T05:23:10+03:00
Общество

Сергей Цивилев проведет отчетную пресс-конференцию

Губернатор расскажет о подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса
Кирилл ЧАЩИН
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Губернатор Кузбасса расскажет о проделанной работе. Фото: АКОГубернатор Кузбасса расскажет о проделанной работе. Фото: АКО
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В понедельник, 29 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проведет пресс-конференцию, посвященную итогам первых 200 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

Отчетная пресс-конференция главы региона начнется в 12.00. Прямая трансляции с мероприятия будет вестись на сайте «СТС-Кузбасс».

Напомним, что в конце января 2018 года Сергей Цивилев провел пресс-конференцию, посвященную итогам первых 100 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. На ней губернатор Кузбасса рассказал об проделанной в регионе работе. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал о решении многих проблемных вопросов, которые касались, например, отопления, транспорта, медицины. Также губернатор рассказал о строительстве сквера на месте «Зимней вишне» и о судьбе Соснового бора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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