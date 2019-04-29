В Кемерове загорелся продуктовый магазин
В воскресенье вечером в Кемерове произошел пожар в продуктовом магазине. В результате возгорания никто не пострадал.
Как рассказали в областном управлении МЧС, возгорание произошло в магазине на улице Ленина в Кедровке в 22.00. На месте работал один пожарный расчет. В 22.10 возгорание удалось ликвидировать.
- На момент прибытия первого подразделения из магазина шел слабый дым. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, - рассказали в МЧС. - В результате пожара в магазине обгорел электрический кабель и приборы учета электроэнергии на площади 0,5 квадратных метра.
По предварительной оценке, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU