В Кемерове загорелся продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-29T06:19:40+03:00

Возгорание произошло в магазине не улице Ленина в Кедровке Фото: Архив "КП"

10 человек эвакуировались во время пожара

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В воскресенье вечером в Кемерове произошел пожар в продуктовом магазине. В результате возгорания никто не пострадал.

Как рассказали в областном управлении МЧС, возгорание произошло в магазине на улице Ленина в Кедровке в 22.00. На месте работал один пожарный расчет. В 22.10 возгорание удалось ликвидировать.

- На момент прибытия первого подразделения из магазина шел слабый дым. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, - рассказали в МЧС. - В результате пожара в магазине обгорел электрический кабель и приборы учета электроэнергии на площади 0,5 квадратных метра.

По предварительной оценке, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU