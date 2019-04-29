2019-04-29T07:28:35+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Кемерове отключат светофор

Здесь будут вестись ремонтные работы
Екатерина БОРМОТОВА
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Светофор не будет работать с 13.30 до 16.00 Фото: Архив "КП"Светофор не будет работать с 13.30 до 16.00 Фото: Архив "КП"
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В Кемерове на оживленном перекрестке отключат светофор. Это связано с проведением ремонтных работ.

В понедельник, 29 апреля, горэлектросеть будет вести работы в районе двух перекрестков. Из-за этого специалисты отключат электроэнергию, и изменится работа светофоров.

В частности, с 13.10 до 16.00 электроэнергии не будет на пересечении улиц Красноармейской и Дзержинского. Однако на работу светофора это не повлияет, так как его подключат к генератору.

А вот водителям, которые попадут на перекресток улиц Сибиряков-Гвардейцев и Пролетарской, придется подстраиваться и действовать согласно правилам для нерегулируемых перекрестков. С 13.30 до 16.00 светофор, расположенный на данном пересечении, работать не будет, сообщили в ЦОДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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