Двухлетнего малыша спасли из запертой квартиры в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-29T07:54:23+03:00

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В Кемерове двухлетний ребенок оказался один дома и воспользовался моментом. Пока мать вышла к соседке, малыш заперся изнутри на защелку.

Инцидент произошел утром 28 апреля на улице Свободы, 19. В Кемеровскую службу спасения обратилась взволнованная горожанка, которая рассказала, что ненадолго вышла из своей квартиры к соседке. В это время дома оставался двухлетний сын кемеровчанки. Пока мать отсутствовала, ребенок закрыл дверь на защелку. В результате горожанка не смогла попасть в квартиру самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь при помощи специального инструмента.

- На этот раз все обошлось, ребенок спокойно играл в комнате и, похоже, даже не заметил отсутствия мамы, - отметили в службе спасения.

Всего за минувшие выходные к кемеровским спасателям обратились 18 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU