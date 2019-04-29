2019-04-29T07:54:23+03:00
Общество

Двухлетнего малыша спасли из запертой квартиры в Кемерове

Инцидент произошел на Пасху
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Мальчик закрыл дверь изнутри, пока мама выходила к соседке Фото: "Кемеровская служба спасения"Мальчик закрыл дверь изнутри, пока мама выходила к соседке Фото: "Кемеровская служба спасения"
Изменить размер текста:

В Кемерове двухлетний ребенок оказался один дома и воспользовался моментом. Пока мать вышла к соседке, малыш заперся изнутри на защелку.

Инцидент произошел утром 28 апреля на улице Свободы, 19. В Кемеровскую службу спасения обратилась взволнованная горожанка, которая рассказала, что ненадолго вышла из своей квартиры к соседке. В это время дома оставался двухлетний сын кемеровчанки. Пока мать отсутствовала, ребенок закрыл дверь на защелку. В результате горожанка не смогла попасть в квартиру самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь при помощи специального инструмента.

- На этот раз все обошлось, ребенок спокойно играл в комнате и, похоже, даже не заметил отсутствия мамы, - отметили в службе спасения.

Всего за минувшие выходные к кемеровским спасателям обратились 18 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал, зачем вырубают деревья в Кемерове
Кузбасских водителей предупредили о граде
В Кузбасс привезут 30 подержанных трамваев из Москвы
Пожилая кемеровчанка освободилась от порчи за 100 тысяч рублей
«Увидел - сфотографируй»: Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог
Сайт кемеровского Соснового бора заработает 9 мая
Кемеровчанин попал в колонию за доставленную посылку
Что будет с долгостроями в Кузбассе: Сергей Цивилев рассказал о судьбе брошенных зданий
«Мы организовали прорыв»: Сергей Цивилев рассказал о развитии кузбасского образования
В Кузбассе снесли Дворец культуры
Как меняется система здравоохранения в Кузбассе: спецавтомобили, бережливая поликлиника и трансплантация
Сергей Цивилев: В администрации Кузбасса сменилась половина сотрудников