Сергей Цивилев: В администрации Кузбасса сменилась половина сотрудников

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-29T10:58:34+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в администрации региона сменилось больше половины сотрудников. Глава региона рассказал, что формирует новую команду.

В понедельник, в 12.00, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев начал пресс-конференцию, посвященную итогам первых 200 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

Губернатор отметил, что во вторые 100 дней подготовки власти приступили к реализации основных проектов. При этом вводится система управления администрации, которая должна соответствовать требованию времени.

- У нас должна быть эффективная система управления. У нас есть губернатор Кузбасса. После внесения изменения в Устав появилось правительство Кузбасса. Это организационная структура не нова в нашей стране. У всех соседних субъектов уже есть правительства, только в Томской области есть администрация Томской области. Но коллегии администрации области нет ни у кого, - рассказал Сергей Цивилев. - Мы энергично занимаемся изменением команды. Мы не делаем заявлений, не устраиваем шоу: сколько уволено сотрудников, сколько поменялось. Это текущая плановая работа по формированию команды. Я могу назвать маленькие цифры. Более 50 процентов сотрудников сменилось в администрации. Поменялись 11 глав территорий, 10 заместителей губернатора, 11 руководителей департаментов. Идет системное формирование команды.

Сергей Цивилев отметил, что в команду стараются привлекать молодых специалистов, однако не многие хотят работать чиновниками.

- Не очень-то люди желают идти работать в органы власти. Очередь огромная не стоит. Ответственность большая, ругают много, работать заставляют 24 часа в сутки без выходных, платят мало, - отметил губернатор.

Напомним, что в конце января 2019 года Сергей Цивилев провел пресс-конференцию, посвященную итогам первых 100 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. На ней губернатор Кузбасса рассказал о проделанной в регионе работе. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал о решении многих проблемных вопросов, которые касались, например, отопления, транспорта, медицины. Также губернатор рассказал о строительстве сквера на месте «Зимней вишни» и о судьбе Соснового бора.

ИСТОЧНИК KP.RU