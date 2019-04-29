Как меняется система здравоохранения в Кузбассе: спецавтомобили, бережливая поликлиника и трансплантация

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-29T09:56:18+03:00

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Система здравоохранения в Кузбассе стремительно меняется - об этом заявил Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции по подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса.

Отчет о том, что за 200 дней сделано в системе здравоохранении, Сергей Цивилев начал с констатации факта: здравоохранение в Кузбассе находится в тяжелейшем состоянии. И для того, чтобы изменить это, в регионе работали эксперты. Они проанализировали ситуацию и дали свои рекомендации, как изменить положение.

- Наше здравоохранение сейчас быстро летит к банкротству. Только за этот квартал мы нарастили 300 миллионов долгов, - отметил Сергей Цивилев. - Это возникло потому, что многие годы в здравоохранении никто ничего не делал. И сейчас мы вынуждены делать как можно быстрее все эти шаги.

По мнению губернатора, о каждом шаге необходимо говорить с кузбассовцами, объяснять, к чему приведут те или иные мероприятия, как изменится система здравоохранения.

Среди шагов, которые уже предприняты, - увеличение бюджетных мест в медицинском колледже: в 2019 году здесь будет обучаться на 135 человек больше. Для специалистов дефицитных специальностей, которые решат работать в Кузбассе, а также тем, кто будет работать в фельдшерско-акушерских пунктах и здравпунктах, предусмотрены единовременные выплаты - по одному миллиону рублей.

Еще один важный шаг - завершение строительства и открытие 18-го корпуса кардиодиспансера, Центра телемедицины, на базе которого будут проводиться конференции, обучение, реабилитация пациентов.

Для повышения рождаемости на базе областного перинатального центра в Кемерове открыт государственный центр ЭКО, где эти процедуры можно провести по полису ОМС. Еще одно важное достижение - возможность за счет федеральных средств создать и оснастить областной Центр трансплантации, где можно проводить до 50 операций в год. Немаловажным оказалась и модернизация поликлиники № 5 с бережливым производством в Кемерове.

- Мы должны сделать так, чтобы человеку было комфортно, он мог пройти диспансеризацию без суеты и очередей. Мы должны стимулировать кузбассовцев, чтобы они ежегодно проходили диспансеризацию, - отметил Сергей Цивилев. - В администрации мы уже делаем это.

К слову, за прошедшие 200 дней в Кузбассе появилось 34 новых автомобиля скорой помощи, 16 автомобилей для транспортировки на гемодиализ, 15 автомобилей с подъемниками для инвалидных колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU