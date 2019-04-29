В Кузбассе снесли Дворец культуры
В Прокопьевске снесли здание бывшего Дворца культуры шахтостроителей. ДК располагался на улице Революции.
Историческое здание было построено в Прокопьевске в 1933 году. Здесь работали кружки и спортивные секции. Школьники могли заниматься вокалом, хореографией, обучаться актерскому мастерству. Именно здесь учились известные в городе музыканты, сообщает «Прокопьевск.ру».
Сносят Дворец культуры в Прокопьевске.Видео: "Прокопьевск.ру" / YouTube
Дворец культуры шахтостроителей перестал функционировать осенью 2017 года. За полтора года из исторического здание превратилось в заброшенное.
Отметим, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился снести все представляющие опасность заброшенные здания.
ДК перестал функционировать в 2017 году Фото: "Прокопьевск.ру" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU