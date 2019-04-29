2019-04-29T09:57:43+03:00
Общество

В Кузбассе снесли Дворец культуры

Здание было построено в 1933 году [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Здание стояло с 1933 года Фото: "Прокопьевск.ру" / "ВКонтакте"Здание стояло с 1933 года Фото: "Прокопьевск.ру" / "ВКонтакте"
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В Прокопьевске снесли здание бывшего Дворца культуры шахтостроителей. ДК располагался на улице Революции.

Историческое здание было построено в Прокопьевске в 1933 году. Здесь работали кружки и спортивные секции. Школьники могли заниматься вокалом, хореографией, обучаться актерскому мастерству. Именно здесь учились известные в городе музыканты, сообщает «Прокопьевск.ру».

Сносят Дворец культуры в Прокопьевске.Видео: "Прокопьевск.ру" / YouTube

Дворец культуры шахтостроителей перестал функционировать осенью 2017 года. За полтора года из исторического здание превратилось в заброшенное.

Отметим, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился снести все представляющие опасность заброшенные здания.

ДК перестал функционировать в 2017 году Фото: "Прокопьевск.ру" / "ВКонтакте"

ДК перестал функционировать в 2017 году Фото: "Прокопьевск.ру" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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