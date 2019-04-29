Кемеровчанин попал в колонию за доставленную посылку
Житель Кемерова получил 8,5 года колонии за доставленную посылку. Мужчина перевез героин и гашиш из одного города в другой.
Кемеровчанина признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Суд установил, что в октябре 2018 года мужчина приобрел в Кемерове наркотики, чтобы в дальнейшем реализовать в Красноярском крае. Мужчину задержали в городе Ачинске. У него изъяли 433 грамма героина и 0,4 грамма гашиша.
- Уголовное дело расследовалось следственным отделом ЛО МВД России на станции Ачинск. Суд приговорил виновного к наказанию в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU