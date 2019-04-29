Сайт кемеровского Соснового бора заработает 9 мая

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-29T10:31:20+03:00

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Сайт кемеровского Соснового бора начнет работать с 9 мая. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- К 9 мая будет опубликован сайт. Любой житель Кузбасса сможет зайти туда, выбрать свое любимое дерево и посмотреть, что с ним происходит: не рубит ли его кто-то втихаря. Но какие-то деревья, наверно, нам придется, может быть, и рубить. Но этим должны заниматься профессионалы. Они в рамках социального проектирования должны согласовать с жителями города все эти мероприятия, и только после этого я разрешу проводить какие-либо действия, - рассказал Сергей Цивилев.

Во время отчетной пресс-коференции глава региона рассказал о том, что власти переходят на новый стандарт работы под названием социальное проектирование. Он был применен в вопросе сохранения Соснового бора.

- Мы создали совместную рабочую группу, куда вошли экологи и жители, Народный фронт и депутаты. Эта группа работает над формированием облика бора. Но к облику мы подходим с учетом современных технологий. Кемеровский госуниверситет выполнил работы по оцифровке каждого дерева. Теперь мы знаем высоту и количество деревьев. Мы создали группу специалистов, которые понимают в лесном хозяйстве. Они сейчас разбираются с каждым деревом вместе с инициативной группой. Все вместе занимаются проектированием: власти, жители и профессионалы. Мы делаем наш проект «Сосновый бор» мирового уровня по схеме социального проектирования. Я считаю, что это правильный подход, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что 12 апреля губернатор Кузбасса рассказал, что кемеровский Сосновый бор будет оцифрован при помощи дронов. Кроме того, вся информации о состоянии бора будет публиковаться на новом сайте. Глава региона запретил срубать деревья и строить в бору.

ИСТОЧНИК KP.RU