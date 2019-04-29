«Увидел - сфотографируй»: Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог
На 2019 год в Кузбассе запланированы масштабные дорожные работы. Как заявил Сергей Цивилев, будет построено 27 километров дорог.
Средства на строительство дорог будут выделяться из трех источников: 4,5 миллиарда из федерального, 1,3 миллиарда из областного бюджетов. Также примут участие и муниципалитеты. По мнению губернатора Кузбасса, такое масштабное строительство дорог должно проходить вместе с жителями. Только с ними нужно определять, какие дороги должны ремонтироваться в первую очередь. И жители должны помочь проконтролировать качество строительства дорог.
- Если видите, что где-то некачественно строится дорога или строится не там, где должна , - сфотографируйте и отправьте в группу «Дороги Кузбасса», - призвал Сергей Цивилев. - Некачественно сделано - будем пресекать и останавливать. Компромиссов не будет. Дороги должны быть качественными.
Сергей Цивилев напомнил, что в прошлом году уже столкнулись с тем, что подрядчикам пришлось переделывать некачественно сделанную работу. В 2019 году это недопустимо.
- Компромиссов не будет. Дороги должны быть качественными, - заявил Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU