2019-04-29T10:55:33+03:00
Общество

«Увидел - сфотографируй»: Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог

В строительство и ремонт кузбасских дорог будет направлено 5,8 миллиарда рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог. ФОТО: архив КП.Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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На 2019 год в Кузбассе запланированы масштабные дорожные работы. Как заявил Сергей Цивилев, будет построено 27 километров дорог.

Средства на строительство дорог будут выделяться из трех источников: 4,5 миллиарда из федерального, 1,3 миллиарда из областного бюджетов. Также примут участие и муниципалитеты. По мнению губернатора Кузбасса, такое масштабное строительство дорог должно проходить вместе с жителями. Только с ними нужно определять, какие дороги должны ремонтироваться в первую очередь. И жители должны помочь проконтролировать качество строительства дорог.

- Если видите, что где-то некачественно строится дорога или строится не там, где должна , - сфотографируйте и отправьте в группу «Дороги Кузбасса», - призвал Сергей Цивилев. - Некачественно сделано - будем пресекать и останавливать. Компромиссов не будет. Дороги должны быть качественными.

Сергей Цивилев напомнил, что в прошлом году уже столкнулись с тем, что подрядчикам пришлось переделывать некачественно сделанную работу. В 2019 году это недопустимо.

- Компромиссов не будет. Дороги должны быть качественными, - заявил Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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