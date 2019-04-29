Пожилая кемеровчанка освободилась от порчи за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-29T11:00:51+03:00

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В Кемерове ищут мошенницу-экстрасенса и ее знакомую, которые забрали у пенсионерки золото и деньги. Предлогом для получения денег стала порча.

В полицию обратилась 80-летняя жительница Кемерова. Она рассказала, что стала жертвой двух аферисток. Женщины обманным путем забрали у нее больше 40 тысяч рублей и золото на 60 тысяч.

Как оказалось, с мошенницами пожилая женщина познакомилась на улице. Одна представилась экстрасенсом и сообщила, что видит на пенсионерке порчу. Вторая женщина заверила, что ей уже помогли избавиться от аналогичного проклятия. В итоге женщинам удалось убедить кемеровчанку пройти обряд очищения, в рамках которого нужно было собрать из дома все деньги и ювелирные украшения.

- Мошенницы обещали вернуть их на следующий день, однако в условленное время на встречу не явились. Только после этого горожанка осознала, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время полиция ищет мошенниц, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU