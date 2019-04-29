Кузбасских водителей предупредили о граде
Во вторник, 30 апреля, в Кузбассе ожидается ненастная погода, местами пройдет град. В связи с этим Госавтоинспеция призывает водителей к внимательности на дорогах.
В последний день апреля в Кузбассе пройдут дожди, местами прогремят грозы и выпадет град. Ветер будет усиливаться до 21 метра в секунду. При этом воздух прогреется до +19... +24 градусов Цельсия.
В связи с ненастной переменчивой погодой сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев быть внимательными и осторожными за рулем.
- Водителям следует выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и безопасный боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Помните о том, что на мокром покрытии снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, - отметили в Госавтоинспекции.
Внимательность на дорогах не помешает и пешеходам. Переходить проезжую часть следует только по «зебре», убедившись, что транспорт вас пропускает.
ИСТОЧНИК KP.RU