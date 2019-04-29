Сергей Цивилев рассказал, зачем вырубают деревья в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-29T11:21:13+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, зачем в Кемерове массово вырубают деревья. Глава региона заботится о безопасности жителей.

Во время отчетной пресс-конференции журналисты спросили губернатора Кузбасса, зачем в Кемерове массово вырубают деревья.

- Мы в первую очередь вырубаем больные деревья. Я согласен, что не все деревья больные. Определять, больное это дерево или не больное, должны специалисты. Мы очень серьезно работаем над тополями. Многие были посажены давным-давно. Они гнилые. В случае серьезного ветра, а таких случаев было много, тополя падают. Есть случаи падений на машины и людей. Мы допустить это тоже не можем. Если тополь не выдерживает сильного ветра, это проверяют, то принимается решение, что его нужно убрать. Тополя очень серьезно влияют на здоровье людей. Мы обрезаем верхушки тополей, оставляя немного листвы, чтобы было как можно меньше пуха, - отметил Сергей Цивилев. - Перегибы возможны. Я допускаю. Сейчас закончим оцифровку Соснового бора, а потом тоже сделаем в городе, во всех городах. Мы проведем оцифровку всех городов Кузбасса. У каждого города будет свой сайт, и жители смогут посмотреть каждое дерево. Я полностью согласен, что количество деревьев должно не уменьшаться, а увеличиваться. При этом должно меняться качество деревьев.

Губернатор отметил, что на месте «Зимней вишни» будет сделан лучший ландшафтный дизайн, над которым работают мировые специалисты. Все работы будут закончены 20 августа, а 1 сентября сквер будет открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU