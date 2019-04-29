В Кемерове запустили фонтан около театра драмы
В Кемерове запустили фонтан около драматического театра. Сегодня специалисты продолжают настраивать программы фонтана.
Тестовый запуск фонтана у драмтеатра специалисты произвели в прошлую пятницу, 26 апреля.
- В пятницу мы полностью закончили механическую часть, собрали, проверили насосы, помыли и заполнили. Сегодня тестируем, работают программисты. Если все нормально, с сегодняшнего дня фонтан будет работать, - рассказал заместитель главного инженера компании «КемВод» Сергей Козлов.
Сейчас идут работы по расконсервации фонтана у государственной филармонии КузбассаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Специалист уточнил, что возможное похолодание не повлияет на работу фонтана, ведь обычно заморозки случаются ночью - в это время фонтан спит. Отметим, что в прошлом году фонтан у драмтеатра включили практически в это же время.
Также сейчас идут работы по расконсервации фонтана у Государственной филармонии Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU