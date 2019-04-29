В Кемерове запустили фонтан около театра драмы

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-29T12:15:10+03:00

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В Кемерове запустили фонтан около драматического театра. Сегодня специалисты продолжают настраивать программы фонтана.

Тестовый запуск фонтана у драмтеатра специалисты произвели в прошлую пятницу, 26 апреля.

- В пятницу мы полностью закончили механическую часть, собрали, проверили насосы, помыли и заполнили. Сегодня тестируем, работают программисты. Если все нормально, с сегодняшнего дня фонтан будет работать, - рассказал заместитель главного инженера компании «КемВод» Сергей Козлов.

Сейчас идут работы по расконсервации фонтана у государственной филармонии КузбассаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Специалист уточнил, что возможное похолодание не повлияет на работу фонтана, ведь обычно заморозки случаются ночью - в это время фонтан спит. Отметим, что в прошлом году фонтан у драмтеатра включили практически в это же время.

Также сейчас идут работы по расконсервации фонтана у Государственной филармонии Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU