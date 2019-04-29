«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-29T12:20:19+03:00

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал непростую ситуацию, сложившуюся в Анжеро-Судженске. Здесь из-за «массовых сокращений» начали голодовку медсестры акушерского отделения.

Губернатор Кузбасса сообщил о том, что в настоящее время жизни и здоровью тех работников анжеро-судженской больницы, которые начали голодовку, ничего не угрожает. По словам губернатора, 106 сотрудников больницы получали заработную плату младшего медицинского персонала. Однако свои обязанности - уход за тяжелыми больными и уборку помещений - выполняли лишь частично. Это подтвердило и анкетирование: на вопрос, какую работу они выполняют, все написали лишь про уборку. Именно поэтому руководитель больницы предложил сотрудникам перейти в другие отделения, где они будут не только убирать помещения, но и выполнять уход за больными, как это предполагает должность. В этом случае заработная плата сохраняется в полном объеме.

Из 106 человек на перевод согласился 91 сотрудник. Остальные 15 решили остаться в своих отделениях и получать прежнюю заработную плату.

- А потом раз - и начинается забастовка. Я пока наблюдаю за всем, так это - действие нескольких человек. Этой истории должны дать оценку все надзорные органы и прокуратура. И только после объективной оценки действий этих людей и этой ситуации мы будем принимать решение. Никакой угрозы жизни этих людей нет, потому что никто голодовкой не занимается. Это все громкие слова, - заявил Сергей Цивилев.

Губернатор также отметил, что один из голодавших попал в больницу, так как и ранее у этого человека были проблемы со здоровьем. Сейчас же из-за стресса случилось обострение.

- Сами перенервничали, всех заставили перенервничать, администрация Анжеро-Судженска, вся больница на две-три недели были выбита из работы. А цена вопроса - несколько человек хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу за эту зарплату, - заметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU