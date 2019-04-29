Сергей Цивилев: Состав правительства Кузбасса не утвержден

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-29T12:29:14+03:00

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Окончательный состав правительства Кузбасса еще не утвержден. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Сергей Цивилев.

- Кардинально количество департаментов и заместителей при переходе на правительство не поменяется. Поменяется качество управления, - сказал Сергей Цивилев. - Мы сейчас разрабатываем в деталях этот механизм, и прежде, чем расстановку производить, мы опубликуем для жителей Кузбасса состав правительства по должностям.

Глава региона отметил, что цель переименования исполнительного органа власти региона - привести Кузбасс к единым стандартам, на которых работают другие субъекты России и правительство страны. Глава региона отметил, что в Москве не понимают, что такое коллегия администрации Кемеровской области, потому что нигде такого нет.

Напомним, что 24 апреля кузбасские депутаты переименовали администрацию Кемеровской области в правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU