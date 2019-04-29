2019-04-29T12:29:14+03:00
Общество

Сергей Цивилев: Состав правительства Кузбасса не утвержден

Губернатор Кузбасса рассказал, зачем нужно было переименование органа власти
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
24 апреля было решено создать в Кузбассе правительство24 апреля было решено создать в Кузбассе правительствоФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:

Окончательный состав правительства Кузбасса еще не утвержден. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Сергей Цивилев.

- Кардинально количество департаментов и заместителей при переходе на правительство не поменяется. Поменяется качество управления, - сказал Сергей Цивилев. - Мы сейчас разрабатываем в деталях этот механизм, и прежде, чем расстановку производить, мы опубликуем для жителей Кузбасса состав правительства по должностям.

Глава региона отметил, что цель переименования исполнительного органа власти региона - привести Кузбасс к единым стандартам, на которых работают другие субъекты России и правительство страны. Глава региона отметил, что в Москве не понимают, что такое коллегия администрации Кемеровской области, потому что нигде такого нет.

Напомним, что 24 апреля кузбасские депутаты переименовали администрацию Кемеровской области в правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал о новой системе управления регионом
Дело «Зимней вишни»: когда начнется суд
На Пасху попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке
Сергей Цивилев: «Не планирую быть губернатором до 2035 года»
От новокузнецкого аэропорта до горы Зеленой в Шерегеше запустят электричку
Страховщик кемеровского жилого комплекса «Старт» объявил себя банкротом
Два автомобиля Honda столкнулись на проспекте Шахтеров в Кемерове
«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер
В Кемерове запустили фонтан около театра драмы
Сергей Цивилев рассказал, зачем вырубают деревья в Кемерове
Кузбасских водителей предупредили о граде
В Кузбасс привезут 30 подержанных трамваев из Москвы
Пожилая кемеровчанка освободилась от порчи за 100 тысяч рублей
«Увидел - сфотографируй»: Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог
Сайт кемеровского Соснового бора заработает 9 мая
Кемеровчанин попал в колонию за доставленную посылку
Что будет с долгостроями в Кузбассе: Сергей Цивилев рассказал о судьбе брошенных зданий
«Мы организовали прорыв»: Сергей Цивилев рассказал о развитии кузбасского образования
В Кузбассе снесли Дворец культуры
Как меняется система здравоохранения в Кузбассе: спецавтомобили, бережливая поликлиника и трансплантация
Сергей Цивилев: В администрации Кузбасса сменилась половина сотрудников