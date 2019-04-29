Два автомобиля Honda столкнулись на проспекте Шахтеров в Кемерове
В Кемерове днем 29 апреля на проспекте Шахтеров столкнулись два автомобиля марки Honda. Причина самая распространенная - один водитель не предоставил другому преимущество при повороте.
ДТП произошло в 12.48 в районе строения № 111 на проспекте Шахтеров. Последствия аварии попали на видео.
ДТП на проспекте Шахтеров.Екатерина БОРМОТОВА
- Водитель автомобиля Honda HR-V, двигаясь по проспекту Шахтеров со стороны проспекта Кузбасского, при повороте налево не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Honda Civic, - рассказали в Госавтоинспекции Кемерова.
В ведомстве уточнили, что за рулем кроссовера была 31-летняя женщина, а за рулем автомобиля Honda Civic - 33-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU