Страховщик кемеровского жилого комплекса «Старт» объявил себя банкротом

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-29T13:14:09+03:00

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Страховая компания кемеровского жилого комплекса «Старт» объявила себя банкротом. Власти Кузбасса стараются помочь дольщикам.

На отчетной пресс-конференции Сергея Цивилева журналисты затронули вопрос обманутых дольщиков кемеровского жилого комплекса «Старт». Губернатор переадресовал вопрос заму по строительству Глебу Орлову.

- Действительно, страховая компания, которая регистрировала договор о долевом участии, находится на стадии банкротства. Мы провели в Москве встречу с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Договорились, что два дома ЖК «Старт» и ТСЖ «Известия» они берут в работу. Они прислали соглашение о взаимодействии застройщика и фонда. Фонд оценит платежеспособность застройщика. Если он окажется неплатежеспособен, фонд начнет процедуру банкротства в отношении застройщика, далее за счет федерального и областного бюджетов достроит дома федеральный застройщик, дочернее предприятие фонда. Завтра я собираюсь встречаться с застройщиком, чтобы передать ему соглашение фонда, - рассказал Глеб Орлов.

Напомним, что в середине апреля обманутые дольщики жилого комплекса «Старт» вышли на митинг и разбили палатки рядом со строящимся домом.

ИСТОЧНИК KP.RU