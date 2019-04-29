От новокузнецкого аэропорта до горы Зеленой в Шерегеше запустят электричку

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-29T14:06:15+03:00

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Аэропорта в Шерегеше, строительство которого некоторое время назад активно обсуждалось, не будет. Из-за сложных условий аэропорт будет неокупаемым. Добраться же до горы Зеленой прямо от аэропорта имени Волынова можно будет на электропоезде.

Кузбасские власти после получения результатов исследовательских работ решили отложить строительство аэропорта в Шерегеше. Компания «Новапорт», которая проводила расчет по возможному строительству здания аэровокзала в Шерегеше, пришла к выводу, что в сложных горных условиях, где возможны серьезные ограничения по полетам, строительство аэропорта нерентабельно.

- У нас сейчас в приоритете ремонт взлетно-посадочных полос в аэропортах Кемерова и Новокузнецка, - отметил Сергей Цивилев. - Нам важнее развивать международный аэропорт имени Волынова.

Впрочем, кузбасские власти все-таки ищут решение, как сделать Шерегеш доступнее для прилетающих туристов. Так, уже проведены предпроектные разработки и ведутся переговоры по продлению железнодорожного полотна на четыре километра. В этом случае ставший популярным электропоезд «Шерегеш-экспресс» будет отправляться прямо от аэропорта имени Волынова и довозить туристов к подножию горы Зеленой в Шерегеше без пересадок. Таким образом будет решен вопрос доступности горнолыжного курорта для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU