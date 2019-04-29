Сергей Цивилев: «Не планирую быть губернатором до 2035 года»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-29T14:22:46+03:00

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В понедельник на отчетной пресс-конференции Сергей Цивилев признался, что не планирует быть губернатором до 2035 года. Глава региона отметил, что необходимо воспитать новое молодое правительство.

Во время отчетной пресс-конференции, посвященной первым 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса, один из участников спросил Сергея Цивилева о том, что будет происходить в регионе после трехвекового юбилея.

- У нас разработана программа до 2035 года. Это плановая системная работа, часть работ мы передвинули к нашему празднику, чтобы все жители страны увидели, что Кузбасс изменился. Но программа будет идти. Появятся новые вызовы, технологии, стандарты и требования. Мы будем вносить корректировку в нашу программу. Это же интересно, отвечать всем мировым вызовам и строить суперпрекрасный регион. Я-то уж точно не планирую быть губернатором до 2035 года, я честно говорю. Мы с вами не только должны эту программу запустить, - сказал губернатор Кузбасса и прервался, посмотрев на школьников в одном из рядов. Затем глава региона пригласил юных журналистов сесть к нему за стол.

- Правительство в полном составе: губернатор и два заместителя, - улыбнулся Сергей Цивилев. - Вот оно - правительство. Мы должны еще их обучить, научить энергично работать, любить свой Кузбасс и свою страну, сделать так, чтобы они отсюда не убегали, - отметил Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса также пригласил школьников с наступлением каникул провести с ним один рабочий день, чтобы понаблюдать за работой.

ИСТОЧНИК KP.RU