Сергей Цивилев рассказал о новой системе управления регионом

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-29T16:32:08+03:00

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До конца года у губернатора Кузбасса появится новая система контроля исполнения поручений. Сергей Цивилев сможет отслеживать работу чиновников на большом экране.

– Я даю огромное количество поручений. За ними нужна четкая система контроля. Я сейчас поменял свою службу протокола. Взял на работу новых людей, потому что старая служба не справлялась с этой задачей. Служба протокола сейчас приводит в порядок любое мое поручение, которое становится на учет, – рассказал на пресс-конференции Сергей Цивилев. – Мы создаем цифровую систему контроля. Мало у кого она есть. До конца года будет разработана система «ПУСК» (Производственно-управленческая система Кузбасс»). Это единый диспетчерский центр, на котором можно видеть всю информацию. Каждое мое поручение будет высвечиваться на большом экране яркими цветными точками. В идеале должно все гореть зеленым. Если красным горит– значит, надо шашку оголять, наверное. Если горит желтый, надо помочь людям.

Напомним, что в понедельник Сергей Цивилев провел отчетную пресс-конференцию, которая посвящена итогам первых 200 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU