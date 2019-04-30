2019-04-30T03:34:53+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионер поджег соседа-мотоциклиста

Мужчина думал, что про него распускают слухи
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пенсионер подозревал соседа, что тот распространяет про него слухиПенсионер подозревал соседа, что тот распространяет про него слухи
Изменить размер текста:

В Кузбассе пенсионер поджег соседа из-за неприязни. Потерпевший избегал общения с мужчиной и якобы оговаривал его перед сельчанами.

В Топкинском районе расследование покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, 65-летний обвиняемый и 63-летний пострадавший были соседями. Последний по какой-то причине избегал общения с соседом, что задевало чувства старшего мужчины. Кроме того, обвиняемый думал, что сосед оговаривает его перед другими жителями поселка – в конце концов он решил убить неприятеля, выбрав для этого весьма изощренный способ.

Мужчина налил в ведро горючую смесь и стал поджидать соседа у дороги. Заметив обидчика, пенсионер поджег смесь и вылил содержимое на соседа, который подъехал на мотоцикле.

- Мужчина загорелся, однако смог остановить мотоцикл и сбить пламя. В этот момент обвиняемый взял деревянную палку и пошел в сторону потерпевшего, который, увидев злоумышленника, смог завести транспорт и уехать в фельдшерско-акушерский пункт, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Из ФАПа мужчину доставили в больницу с ожогами площадью 10 процентов. 65-летний мужчина свою вину признал полностью. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал о новой системе управления регионом
Дело «Зимней вишни»: когда начнется суд
На Пасху попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке
Сергей Цивилев: «Не планирую быть губернатором до 2035 года»
От новокузнецкого аэропорта до горы Зеленой в Шерегеше запустят электричку
Страховщик кемеровского жилого комплекса «Старт» объявил себя банкротом
Два автомобиля Honda столкнулись на проспекте Шахтеров в Кемерове
Сергей Цивилев: Состав правительства Кузбасса не утвержден
«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер
В Кемерове запустили фонтан около театра драмы
Сергей Цивилев рассказал, зачем вырубают деревья в Кемерове
Кузбасских водителей предупредили о граде
В Кузбасс привезут 30 подержанных трамваев из Москвы
Пожилая кемеровчанка освободилась от порчи за 100 тысяч рублей
«Увидел - сфотографируй»: Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог
Сайт кемеровского Соснового бора заработает 9 мая
Кемеровчанин попал в колонию за доставленную посылку
Что будет с долгостроями в Кузбассе: Сергей Цивилев рассказал о судьбе брошенных зданий
«Мы организовали прорыв»: Сергей Цивилев рассказал о развитии кузбасского образования
В Кузбассе снесли Дворец культуры
Как меняется система здравоохранения в Кузбассе: спецавтомобили, бережливая поликлиника и трансплантация
Сергей Цивилев: В администрации Кузбасса сменилась половина сотрудников