В Кузбассе пенсионер поджег соседа-мотоциклиста

СЕГОДНЯ 03:34 2019-04-30T03:34:53+03:00

Пенсионер подозревал соседа, что тот распространяет про него слухи

Мужчина думал, что про него распускают слухи

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В Кузбассе пенсионер поджег соседа из-за неприязни. Потерпевший избегал общения с мужчиной и якобы оговаривал его перед сельчанами.

В Топкинском районе расследование покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, 65-летний обвиняемый и 63-летний пострадавший были соседями. Последний по какой-то причине избегал общения с соседом, что задевало чувства старшего мужчины. Кроме того, обвиняемый думал, что сосед оговаривает его перед другими жителями поселка – в конце концов он решил убить неприятеля, выбрав для этого весьма изощренный способ.

Мужчина налил в ведро горючую смесь и стал поджидать соседа у дороги. Заметив обидчика, пенсионер поджег смесь и вылил содержимое на соседа, который подъехал на мотоцикле.

- Мужчина загорелся, однако смог остановить мотоцикл и сбить пламя. В этот момент обвиняемый взял деревянную палку и пошел в сторону потерпевшего, который, увидев злоумышленника, смог завести транспорт и уехать в фельдшерско-акушерский пункт, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Из ФАПа мужчину доставили в больницу с ожогами площадью 10 процентов. 65-летний мужчина свою вину признал полностью. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU