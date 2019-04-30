Кузбассовец душил ребенка в супермаркете
В Кузбассе посетитель супермаркета напал на ребенка и стал его душить. Неадекватного мужчину остановила продавец.
В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения одного из супермаркетеров Юрги. На ней видно, что взрослый мужчина подкрался к ребенку, который стоял у витрины, и зажал ему рот. Ребенок попытался вырваться, но справиться с нападающим не смог.
Мужчина душил ребенка в супермаркете.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Примечательно, что в нескольких метрах находились другие посетители магазина, однако никаких действий они не предприняли. В итоге ребенку помогла продавец, которая подбежала к мужчине и оттолкнула его от мальчика.
- Ко мне девушка подошла, говорит, смотри, он ребенка душит. Я подошла, мальчик был весь красный, - рассказала продавец.
Женщина добавила, что на ее возмущение, зачем он душил ребенка, мужчина только улыбался.
ИСТОЧНИК KP.RU