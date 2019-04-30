Кузбассовец душил ребенка в супермаркете

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-30T05:02:57+03:00

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В Кузбассе посетитель супермаркета напал на ребенка и стал его душить. Неадекватного мужчину остановила продавец.

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения одного из супермаркетеров Юрги. На ней видно, что взрослый мужчина подкрался к ребенку, который стоял у витрины, и зажал ему рот. Ребенок попытался вырваться, но справиться с нападающим не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706139" frameborder="0"></iframe> Мужчина душил ребенка в супермаркете.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Примечательно, что в нескольких метрах находились другие посетители магазина, однако никаких действий они не предприняли. В итоге ребенку помогла продавец, которая подбежала к мужчине и оттолкнула его от мальчика.

- Ко мне девушка подошла, говорит, смотри, он ребенка душит. Я подошла, мальчик был весь красный, - рассказала продавец.

Женщина добавила, что на ее возмущение, зачем он душил ребенка, мужчина только улыбался.

ИСТОЧНИК KP.RU