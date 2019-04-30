2019-04-30T04:53:48+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса ударила дочь ножом из-за уборки

Женщина наблюдается у психиатра
Екатерина БОРМОТОВА
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В отношении матери возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровьюВ отношении матери возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровьюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Гурьевске местная жительница ударила 16-летнюю дочь ножом из-за уборки. Девушка ослушалась мать и ушла гулять.

Конфликт между 55-летней матерью и дочерью произошел 26 апреля. Женщина попросила девушку помочь ей с уборкой в доме, однако та отказалась и ушла на прогулку. Когда дочь вернулась, мать устроила разбирательство, в ходе которого ударила ее ножом в грудь. Девушку позвонила друзьям, которые отвезли ее в больницу – врачи вовремя оказали пострадавшей необходимую помощь.

Мать девушки задержали, со следствием она сотрудничает, сообщили в СУ СК по Кемеровской области. Известно, что в прошлом году женщина потеряла сына, после чего стала наблюдаться у психиатра. В ходе расследования ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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