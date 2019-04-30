Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Факт нападения зарегистрировали следователи и начали проверку.
Мужчина душил ребенка в супермаркете.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются участники этого инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ Ск по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 29 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU