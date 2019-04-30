2019-04-30T05:14:30+03:00
Происшествия

Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку

Инцидент произошел вечером 29 апреля
Екатерина БОРМОТОВА
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Следователи устанавливают участников инцидента и все обстоятельстваСледователи устанавливают участников инцидента и все обстоятельства
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Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Факт нападения зарегистрировали следователи и начали проверку.

Мужчина душил ребенка в супермаркете.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются участники этого инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ Ск по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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