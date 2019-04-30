2019-04-30T05:49:19+03:00
Происшествия

В кемеровском колодце нашли труп

Фото с места появились в соцсети
Кирилл ЧАЩИН
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Тело в черном мешке достали из колодца. Фото: "ВКонтакте"Тело в черном мешке достали из колодца. Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове сотрудники водоканала нашли в колодце труп. Очевидцы опубликовали в Сети фотографии с места происшествия.

По словам пользователя соцсети, на пустыре рядом с гаражами в районе дома №45 по Московскому проспекту сотрудники Кемвода проверяли колодцы. В одном из них они обнаружили труп.

«Вызвали скорую и полицию, а спустя минут 40 приехали криминалисты со свидетелями. Откачали воду и достали черный пакет», – написал очевидец.

Напомним, что в середине апреля в колодце на ФПК был обнаружен труп женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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