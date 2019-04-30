Налоговики рассказали, сколько миллиардеров живет в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-30T06:29:29+03:00

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Сотрудники кузбасского управления налоговой службы рассказали, в каких городах Кузбасса живут миллиардеры. Налоговики также назвали число богачей.

Посмотрев декларации о доходах за 2018 год, сотрудники налоговой выделили трех кузбассовцев, которые заработали от одного до десяти миллиардов рублей. Самые богатые люди области живут в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, доход одного жителя Юрги составил 700 миллионов рублей.

Специалисты налоговой службы отмечают рост числа кузбассовцев, которые зарабатывают от одного до 10 миллионов рублей. Количество миллионеров выросло на четверть и составило больше 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU