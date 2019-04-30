2019-04-30T08:54:36+03:00
Общество

Власти Кемерова собираются снести рынок «Ленинградский»

Илья Середюк рассказал о причинах сноса
Кирилл ЧАЩИН
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Стихийную постройку вскоре снесут городские власти. Фото: 2ГисСтихийную постройку вскоре снесут городские власти. Фото: 2Гис
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Власти Кемерова планируют снести торговый комплекс «Ленинградский». Такое решение прокомментировал на своей странице в соцсети Илья Середюк.

«Рынок «Ленинградский» ранее претерпевал пожары, не реагировал на замечания по содержанию территории как зимой, так и летом, числился как временное сооружение, договор аренды по нему был расторгнут… Выполнение всех условий безопасности для посетителей и персонала - это важнейшее условие продолжения работы объектов массового посещения», - написал Илья Середюк.

Как отмечают в мэрии, рынок на пересечении проспектов Ленинградский и Химиков появился стихийно еще в 90-е годы. Владелец по документам владел киоском, однако в 2000-е годы незаконно построил капитальное строение.

В феврале этого года администрация города расторгла договор аренды с владельцем здания. Сносить рынок начнут после съезда 90 предпринимателей, которые арендовали площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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